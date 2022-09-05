В Челябинске резвящиеся подростки повредили дорогущий автомобиль

В Челябинске подростки решили развлечься, залезли на крышу многоэтажки и начали бросать оттуда камни в прохожих и машины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в оживленном месте в центре города – недалеко от ТРК «Урал». Мальчишки лет 14 пробрались на крышу 10-этажного жилого дома на улице Елькина. Очевидцы утверждают, что они специально целились в людей и автомобили. В прохожих они не попали, но зато повредили Porsche.

«Проказникам» не повезло – их забаву зафиксировали на видео. Ремонтировать дорогущую легковушку придется родителям.



Челябинск, Павел Зварзин

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