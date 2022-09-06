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Новости Челябинск

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6 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

06.09.2022, суббота

  • 14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная событиям и программе Южно-Уральской книжной ярмарки #РыжийФест, которая стартует 22 сентября (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 14:00 Челябинск – Экскурсия по зданию Челябинского театра драмы краеведа, лектора Российского общества «Знание» Александра Краснова «Что скрывает занавес» (пл. Революции, 6)

  • 18:00 Челябинск – Экскурсия по главной пешеходной улице Челябинска «Кировка: история и современность» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (встреча возле главного входа Театра оперы и балета, пл. Ярославского, 1)

  • 18:30 Челябинск – Мастер-класс актера и хореографа Камерного театра Андрея Заостровского «Психология отношений» (Челябинский Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

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