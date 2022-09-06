Сила привычки: около трети челябинцев переплачивает за общественный транспорт

Челябинцы с трудом отвыкают от наличного расчета в общественном транспорте: несмотря на то, что по картам проезд стоит на 13% – 17% дешевле, около трети горожан продолжают использовать «живые деньги».

Как уже сообщал «Новый День», с 10 августа проезд в трамваях, троллейбусах и городских автобусах подорожал: стоимость одной поездки по транспортной карте теперь составляет 25 рублей (причем в этом случае возможна пересадка в течение 60 минут без дополнительной оплаты), по банковской карте – 26 рублей, за наличный расчет – 30 рублей. Месячный проездной на все виды транспорта подешевел до 1 тысячи 100 рублей.

Последний выгоден тем, кто ежедневно добирается до места работы или учебы общественным транспортом. Казалось бы, таких в мегаполисе должно быть большинство, однако статистика дает иную картину.

Согласно данным ЧелябГЭТ, в августе городской электрический транспорт перевез более 3 млн 750 тысяч пассажиров (две трети из них предпочли троллейбусу трамвай). При этом всего 35,59% воспользовались проездными и картами льготника (к последним относятся школьники, пенсионеры и ряд других категорий). Процент расчетов в этой группе по сравнению с июлем вырос незначительно – всего 1,19%. Учитывая, что в августе пассажиропоток всегда увеличивается, так как в преддверии нового учебного года в город возвращаются школьники, можно сделать вывод, что проездные, несмотря на существенное удешевление, популярнее у челябинцев не стали.

Аналогичная ситуация отмечается с транспортной картой – этот вид оплаты горожане вообще не очень жалуют (в августе подобным способом рассчитывались мене 8% пассажиров). На отношение не повлияла даже финансовая выгода: если не считать проездной, поездка по транспортной карте стоит дешевле всего – 25 рублей, да еще дает возможность бесплатных пересадок. Однако расчеты по транспортным картам в августе выросли всего 0,77%. Скорее всего потому, что пополнять карту по-прежнему очень неудобно: мобильного приложения до сих пор нет, чтобы положить деньги на карту нужно либо идти в Челябинвестбанк, либо ехать в немногочисленные пункты пополнения (а они работают в определенное время и там нередко скапливаются очереди).

Можно пополнить карты через Сбербанк, но для тех, кто этого еще ни разу не делал, операция превращается в квест: сотрудники Сбера помогать отказываются. Ссылаясь на то, что это программа не их банка, что и как делать, приходиться догадываться самому. Тех, кто с «заданием» справится, ждет сюрприз – деньги зачисляются не мгновенно и могут идти в течение суток.

Возможно поэтому часть горожан предпочитает рассчитываться банковской картой – проезд стоит чуть дороже (26 рублей, правда пересадки не предусмотрены), зато проблем с пополнением нет. Количество оплат таким способом в августе по сравнению с июлем выросло на 6,22%.

Ну, и одним из самых популярных способов расчета остается наличка. Билет здесь самый дорогой – 30 рублей за одну поездку и никаких бесплатных пересадок, однако в августе их количество сократилось всего на 8% – подобным образом продолжают рассчитываться более 30% пассажиров.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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