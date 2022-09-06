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Вторник, 6 сентября 2022, 12:02 мск

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Шутить изволите? Челябинцам ко Дню города пообещали Высшую лигу КВН

Челябинцам ко Дню города обещают выступление команд Высшей лиги КВН. Правда, надеяться на появление реальных звезд не приходится – мэрия Челябинска проявила находчивость и решила две трудно совместимые задачи: заявить высокий уровень артистов и сэкономить деньги.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, 10 сентября в рамках празднования Дня города в Арт-Сквере состоится фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска – 2022».

«На сцене выступит целая плеяда опытных команд, играющих в челябинских лигах, а также представители телевизионных лиг Международного союза КВН, – рассказали в мэрии. – Бороться за главный приз и поздравлять жителей с Днем города будут 10 челябинских команд. Среди них полуфиналисты Центральной Уральской лиги, участники Первой лиги КВН в Перми – «Олег», «Родня», «Диккенс, например», «Евразия», и участники Международной лиги в Минске «Сборная УралГУФК». КВНщики представят выступления в формате конкурса «Приветствие».

В качестве «звездных гостей» на фестиваль приглашены челябинская команда «Город N», обозначенная как полуфиналист Высшей лиги 2021 (заняла 2 место в своей четверке, а по общему количеству набранных баллов – 8 из 12), а также новички этого сезона «Ровеньки» из Орла – победители фестиваля «Голосящий КиВиН-2022» в Светлогорске (получили Большого КиВиНа в Золотом). Говорят, что выступление челябинцев на музыкальном фестивале тоже было весьма интересным.

Возможно, обе команды и представят свои программы, подготовленные для «Голосящего КиВиНа». Правда, сам фестиваль покажут по Первому каналу накануне – 9 сентября. И если выступление «Города N», не получившего награды, скорее всего, подрежут, то обладателя главного приза покажут полностью.

Челябинск, Софья Артемьева

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