На Ключевской сопке погиб южноуральский альпинист

Среди погибших на Ключевской сопке на Камчатке погиб альпинист из Магнитогорска. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

Как уже сообщал «Новый День», группа из десяти туристов из семи российских регионов с двумя гидами начала восхождение на Ключевскую сопку 30 августа. 2 сентября девять человек направились к вершине вулкана, а другие остались в лагере. При восхождении шесть человек сорвались в пропасть и погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ). Накануне стало известно, что еще трое туристов замерзли. Таким образом, общее число жертв достигло 9.

В списке погибших оказался Игорь Михайловский 1976 года рождения. Официальные органы пока не уточнили, из какого он города, как и не назвали имя магнитогорца.

Однако человек с таким именем, фамилией и датой рождения числится профессором кафедры технологии, сертификации и сервиса автомобилей Магнитогорского технического университета имени Носова. Кроме того, Игорь Михайловский работает в НПО «БелМаг», занимающемся производством запчастей для автомобилей. По данным отделов кадров обеих организаций, Михаловский в отпуске до конца текущей недели.

Однако, как пишет MGORSK.RU, сотрудники МГТУ пытаются связаться с профессором, но безуспешно. Поэтому в вузе ждут официального подтверждения факта гибели сотрудника либо его опровержения. В НПО «БелМаг» ситуацию не комментируют.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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