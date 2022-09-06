Мэрия Челябинска признала варварское обращение с городским бором, но…

В мэрии Челябинска подтвердили, что в ходе реконструкции улицы Худякова дорожники повредили корни деревьев, растущих на прилегающей к дороге территории. Но никаких мер к тем. кто это сделал не приняли и принимать не собираются. Об этом сообщила депутат Центрального района Челябинска Ирина Гладышева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для расширения магистрали дорожники демонтировали тротуар с северной стороны дороги, при этом варварски обрубив корни деревьев. Это грозит гибелью поврежденных растений. Как правило, дерево с обрубленными корнями погибает в течение 3 – 5 лет.

Депутат Гладышева направила обращение в управление экологии и природопользования администрации Челябинска с просьбой провести проверку и принять меры взыскания, а также меры «по недопущению дальнейшего повреждения других зеленых насаждений при осуществлении работ по расширению Худякова». Полученный ответ ее не удовлетворил.

«Как в детском саду – лишь пожурили, что игрушки разбросаны. Одно подразделение мэрии посоветовало другому лучше следить за подрядчиком. И все? Что, простите?! Это такая «новая форма наказания» за преднамеренное уничтожение зеленого фонда?! А дальше по тексту рекомендации, вроде, присыпать грунтом и полить «корневином», и будет деревьям счастье.

Хочу напомнить, что большая часть городских насаждений растет на муниципальной земле, охраняется местной администрацией, которая тратит деньги на их содержание: обрезку сухих веток, защиту от вредителей, утилизацию в случае падения и т.д. Даже спиливание небольшого деревца, которое является собственностью муниципалитета, грозит уголовным преследованием по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

К примеру, вы – простой смертный, и вам приспичило убрать сухое дерево во дворе – извольте три месяца пооббивать пороги, получить кучу согласований, иначе при самовольном спиле схлопочете штраф, помимо него потребуется возместить ущерб, компенсировать расходы на приобретение новых саженцев и уход за ними. Примерные расценки из практики по таким делам: тополь – 40-50 тысяч рублей, береза – 70 – 80 тысяч рублей, сосна – 100 – 150 тысяч рублей», – комментирует ситуацию Ирина Гладышева.

Однако в мэрии, похоже, не собираются никого штрафовать. Более того, чиновники согласовали дополнительный снос зеленых насаждений: в конце августа чиновники разрешили вырубить еще 61 дерево и 595 кустарников, а также поросли клена и вяза на площади 513 квадратных метров.

В мэрии на запрос РИА «Новый День» ответили, что до 20.08.2023 года подрядчик должен высадить на участке с кадастровым номером 74:36:0000000:888 (этот как раз северная сторона дороги по Худякова) «138 шт. деревьев породы ель обыкновенная форма зеленая». Отметим, что когда это положение о компенсации закладывалось в контракт, речь шла о вырубке только 22 деревьев.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Ульяна Белкина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»