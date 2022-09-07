7 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

07.09.2022, среда
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12:00 Челябинск – Открытие фестиваля «Успешный ЮУрГУ – 2022», который познакомит первокурсников с внеучебной жизнью университета (ЮУрГУ, третий корпус, пр. Ленина, 87)
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14:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам озеленения с участием главы города Натальи Котовой (отъезд в 13:45 от администрации города, пл. Революции, 2)
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14:00 Челябинск – Высадка кустарников и деревьев в Литературном сквере Публички (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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16:00 Челябинск – Открытие выставки «Творческая династия. Богданов Геннадий и Богданова Ольга» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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17:00 Челябинск – Развлекательная часть программы фестиваля «Успешный ЮУрГУ – 2022» (ЮУрГУ, третий корпус, пр. Ленина, 87)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «С именем Пушкина: часть 2» (встреча возле кинотеатра им. А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 6)
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