российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 сентября 2022, 04:29 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

7 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

07.09.2022, среда

  • 12:00 Челябинск – Открытие фестиваля «Успешный ЮУрГУ – 2022», который познакомит первокурсников с внеучебной жизнью университета (ЮУрГУ, третий корпус, пр. Ленина, 87)

  • 14:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам озеленения с участием главы города Натальи Котовой (отъезд в 13:45 от администрации города, пл. Революции, 2)

  • 14:00 Челябинск – Высадка кустарников и деревьев в Литературном сквере Публички (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 16:00 Челябинск – Открытие выставки «Творческая династия. Богданов Геннадий и Богданова Ольга» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)

  • 17:00 Челябинск – Развлекательная часть программы фестиваля «Успешный ЮУрГУ – 2022» (ЮУрГУ, третий корпус, пр. Ленина, 87)

  • 18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «С именем Пушкина: часть 2» (встреча возле кинотеатра им. А. С. Пушкина, ул. Пушкина, 6)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,