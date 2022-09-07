«Вот оно че, Михалыч!» В Челябинске нашли новых виновников непрекращающегося смога

В министерстве экологии Челябинской области нашли новых виновников непрекращающегося челябинского смога: это дорожники. В частности, к тому, что большую часть августа в городе невозможно было дышать, приложили руку те, кто занимался благоустройством улицы Цвиллинга и трамвайной остановки «Площадь Революции».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление содержится в официальном ответе министерства на запрос депутата Центрального района Челябинска Елены Вахтиной:

«По информации от администрации г. Челябинска, с июля по август 2022 г. проводятся работы по благоустройству ул. Цвиллинга и трамвайной остановки «Площадь Революции». Указанные работы могли вызвать локальное превышение концентраций взвешенных частиц в атмосферном воздухе по адресу: г. Челябинск, Площадь Революции, д. 1», сказано в документе, подписанном министром Лихачевым.

«Вот оно че, Михалыч! Видимо, теперь свои претензии по качеству воздуха мы можем направлять замминистра по транспорту Александру Егорову, – комментирует ситуацию Вахтина. – Действительно, кто у нас за экологию в последнее время только не «отвечал», так недавно Текслер вместо Сушкова назначил нам экоответственного зама Александра Козлова, который по идее занимается цифровым развитием региона».

Впрочем, в минэкологии не рискнули свалить всю вину на дорожников, поэтому оговорились, что с 5 по 8 августа зафиксировали «осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на предприятиях, подлежащих федеральному и региональному государственному экологическому надзор». Какие предприятия так нагло игнорируют предписания на период НМУ, чиновники предпочли не уточнять, но поспешили сообщить, что, согласно постановлению правительства РФ от 10 марта 2022 года проводить внеплановые проверки организаций контролирующими органами можно только по согласованию с прокуратурой и исключительно при непосредственной угрозе причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан».

По всей видимости, отравленный воздух опасным для здоровья в министерстве не считают, потому что с момента фиксации нарушений прошел уже месяц, а «информация о правонарушениях в области охраны атмосферного воздуха» только направлена в прокуратуру.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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