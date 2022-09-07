Фельдшера, пытавшегося привести в сознание пациентку, обвинили в социальных домогательствах

В Челябинской области осудили фельдшера скорой помощи, которого пациентка обвинила в сексуальных домогательствах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ноябре 2020 года: 30-летняя женщина возвращалась домой затемно, не заметила камень, споткнулась, упала, ударилась головой и потеряла сознание. Обнаружившие ее прохожие вызвали скорую. В связи с оптимизацией здравоохранения приехавшая бригада состояла лишь из водителя и фельдшера.

По дороге в больницу дама пришла в себя и заявила, что фельдшер шарил у нее под нижним бельем. Медик утверждал, что ничего подобного не делал, а просто пытался привести пациентку в чувство.

Тем не менее, мужчину обвинили в совершении иных действий сексуального характера. Суд признал его виновным и приговорил к 3,5 годам колонии и 300 тысячам рублей в качестве компенсации пациентке.

Приговор может быть обжалован. Родственники врача решили провести собственное расследование, пишет «Агентство чрезвычайных новостей».

Копейск, Павел Зварзин

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