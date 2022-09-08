8 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

08.09.2022, четверг
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09:00 Челябинск – ХVII Всероссийская конференция с международным участием «Иммунологические чтения в Челябинске» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78В, корпус «Сигма»)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги «Гаражной амнистии» на Южном Урале» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Экскурсия по зданию Челябинского театра драмы краеведа, лектора Российского общества «Знание» Александра Краснова «Что скрывает занавес» (пл. Революции, 6)
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15:00 Челябинск – Театрализованный концерт «Бумеранг добра» – финальное мероприятие большого Открытого урока детского волонтерского движения «Мировые песни» (Челябинская детская филармония, ул. Ворошилова, 6)
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15:00 Челябинск – Открытие выставки «Челябинская азбука», приуроченной к 286-летию Челябинска (выставочный зал Центра историко-культурного наследия города, ул. Коммуны, 69)
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16:30 Челябинск – Клуб любителей настолок в рамках проекта «ИЦАЭ OPEN» (Информационный центр по атомной энергии Челябинска, ул. Энгельса, 107)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс по оказанию первой помощи от сертифицированных специалистов Российского Красного Креста в рамках проекта «ИЦАЭ OPEN» (Информационный центр по атомной энергии Челябинска, ул. Энгельса, 107)
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18:00 Челябинск – Очный семинар для молодых родителей: врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска Кристина Дубова расскажет о профилактике ОРВИ, лекарственной безопасности, «красных флагах» при болезнях и показаниях для обращения за первой, неотложной или плановой помощью (офис «Молодежи Южного Урала», ул. Энгельса, 73)
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19:00 Челябинск – Устный журнал «Язык Эйнштейна» в рамках проекта «ИЦАЭ OPEN» (Информационный центр по атомной энергии Челябинска, ул. Энгельса, 107)
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