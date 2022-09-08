8 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Очный семинар для молодых родителей: врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска Кристина Дубова расскажет о профилактике ОРВИ, лекарственной безопасности, «красных флагах» при болезнях и показаниях для обращения за первой, неотложной или плановой помощью (офис «Молодежи Южного Урала», ул. Энгельса, 73)