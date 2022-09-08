Челябинка отправится в колонию за жестокое убийство матери-пенсионерки

В Челябинске вынесли приговор безработной горожанке, расправившейся с собственной матерью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске суд признал местную жительницу виновной в убийстве.

Жертвой пристрастившейся к спиртному женщины стала ее собственная мать. Известно, что челябинка нигде не работала. Вместо этого она частенько злоупотребляла спиртным. Жила горожанка вместе со своими несовершеннолетними дочерями на пенсию матери.

Пожилой челябинке такая ситуация не слишком нравилась, женщины часто ссорились из-за этого, дочь не раз избивала пенсионерку. В ноябре прошлого года дочь во время очередной ссоры вышла из себя и набросилась на родительницу. «Взбесившаяся дочь несколько раз прошлась по ее телу, шее и рукам ножом, – пишет «Агентство чрезвычайных новостей». – А потом поволокла раненую до подвала и там бросила умирать. Свидетелем произошедшего стала несовершеннолетняя внучка убитой. Она-то обо всем и рассказала полицейским».

Прибывшие на место стражи порядка увидели страшную картину: дом и сарай были буквально измазаны кровью. На теле погибшей пенсионерки обнаружили многочисленные переломы костей черепа, шеи, позвонков и грудины, кровоподтеки, ссадины, ножевые ранения на шее и руках.

Суд приговорил челябинку к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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