В Челябинске пытались изнасиловать 13-летнего школьника

В Челябинске пытались изнасиловать 13-летнего мальчика. Инцидент произошел в Металлургическом районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на школьника напали недалеко от остановки «Садовая», расположенной рядом с СНТ «Металлург». Мужчина поймал подростка и попытался надругаться над ним, но его спугнула шедшая в сад женщина, сообщает Агентство чрезвычайных новостей.

Мальчик прибежал домой и рассказал все родителям. Те немедленно обратились в полицию. Мужчину объявили в розыск.

Челябинск, Софья Артемьева

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