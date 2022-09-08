Южноуралец после «звонка из банка» отдал аферистам больше двух миллионов рублей

В Миассе работник завода поверил лжесотруднику банка и лишился более двух миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Миасса обратился 53-летний заводчанин, заявивший о краже денег.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и сообщил, что на его имя оформлен кредит. А чтобы предотвратить списание, необходимо сообщить реквизиты карты, после чего снять все находящиеся на ней средства и перевести на резервный счет.

Поверив незнакомцу, мужчина в банке снял с карточки почти миллион рублей и перевел их на продиктованный счет. Этой суммы мошенникам показалось недостаточно, и они попросили взять кредит, что южноуралец и сделал. Однако снять более миллиона рублей в банках Миасса у него не получилось, поэтому он поехал в Челябинск. Получив деньги, миассец под диктовку перевел их пятью платежами на счета мошенников.

Все это время лжесотрудники банка говорили, что своими действиями мужчина помогает вычислить замешанных в мошеннических действиях специалистов финансово-кредитной организации. Они предупреждали южноуральца, что в отделении банка сотрудники службы безопасности вместе с полицейскими наблюдают за ним через видеокамеры. Пока миассец переводил деньги и оформлял кредит, он был уверен, что помогает найти мошенников, а в итоге сам попался на их уловку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не доверять незнакомцам. «При поступлении звонка от неизвестных лиц, предлагающих перевести деньги на «безопасные счета», прекратите общение. Перезвоните в банк и уточните информацию», – советуют южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»