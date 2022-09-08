«Металлург» вновь упускает победу в овертайме

«Магнитка» во втором матче домашней серии уступила «Амуру» – 4:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался взаимными атаками соперников, но долгое время на табло красовались нули. Лишь на 13-й минуте встречи хозяева убежали в контратаку, Филипп Майе отдал пас на ход партнеру, подоспевший Данила Юров прострелил на дальнюю штангу, и Николай Голдобин открыл счет – 1:0, впереди магнитогорцы.

Две минуты «Магнитке» понадобилось для того, чтобы удвоить счет. На этот раз отличился Анатолий Никонцев. При счете 2:0 в пользу хозяев команды ушли на перерыв.

Во втором периоде отличились лишь гости: на 22-й минуте матча Михаил Йордан с подачи Ивана Николишина сократил разрыв в счете – 2:1.

С началом третьего игрового отрезка обе команды кинулись в бой. Уже на 41-й минуте встречи Данила Юров вновь увеличивает отрыв «Металлурга» – 3:1. Но этот счет держится меньше полутора минут. Ровно на 42-й минуте Ярослав Лихачев вновь возвращает интригу – 3:2.

И это только начало. На 52-й минуте Джош Карри забивает четвертую шайбу – 4:2, хозяева ведут. И вновь меньше двух минут держится это преимущество: на 54-й минуте Вячеслав Грецкий сокращает отрыв до минимума – 4:3 в пользу «Металлурга».

До последнего бились команды. На 59-й минуте голкипер «Амура» покинул лед, уступив место шестому полевому игроку, и не зря: ровно за минуту до окончания третьего периода Иван Николишин ударом из центра зоны сравнивает счет – 4:4, и все решит овертайм.

В дополнительное время клубы сумели отыграть больше четырех минут, и удача улыбнулась гостям: на 65-й минуте Иван Николишин ставит победную точку в матче – 4:5, хозяева проигрывают второй матч подряд, и снова в овертайме.

В субботу, 10 сентября, на домашней арене магнитогорцы сыграют с московским «Спартаком».

Челябинск, Виктор Елисеев

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