На Урале школьница сорвалась со скалы и разбилась

На Южном Урале 14-летняя девочка погибла, упав со скалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня на Шиханах рядом с озером Аракуль.

Аракульские Шиханы – это скальный массив Среднего Урала, самый южный и самый высокий. Высота скал достигает 80 метров. Гряда является одной из главных достопримечательностей региона: с вершин видно 11 озер, а в скалах имеются полукруглые углубления – каменные чаши. На восточных склонах тренируются альпинисты, туристы предпочитают подниматься на гребень с западной стороны. Особенно эффектно с Шиханов выглядит встающее солнце. Поэтому на гребень часто водят встречать рассвет, в том числе и группы детей.

Погибшая девочка тоже приехала на Шиханы с экскурсией и во время прогулки сорвалась со скалы.

«В результате падения с 50-метровой высоты ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Ведется расследование обстоятельств произошедшей трагедии», – сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области. Сейчас расследованием происшествия занимается полиция.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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