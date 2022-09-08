Челябинского таксиста задержали за развращение несовершеннолетних в Петербурге

Челябинский таксист стал фигурантом уголовного дела о развращении несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале под окнами одной из многоэтажек на улице Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге были найдены тела двух 14-летних школьниц. Было возбуждено дело о доведении до самоубийства.

В ходе следствия оперативники проанализировали аккаунты девочек в соцсетях и обнаружили, что одна из них переписывалась через личную страницу сети «ВКонтакте» со взрослым мужчиной, который просил ее выслать интимные фото и обещал за это деньги. Автором подобных писем оказался 38-летний южноуралец, переехавший в Петербург из Челябинска и работавший таксистом.

Сегодня его задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Челябинск – Санкт-Петербург, Ольга Арсентьева

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