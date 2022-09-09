9 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Пресс-конференция сопредседателя штаба Народного фронта в Челябинской области Карена Даллакяна по итогам его поездки на II Международный форум по сохранению тигра во Владивостоке (региональный исполком Народного фронта, ул. Цвиллинга, 20)