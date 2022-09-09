9 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

09.09.2022, пятница
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10:00 Челябинск – Военно-спортивная игра среди студентов профессиональных образовательных организаций «Уральская зарница» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как повысить квалификацию на рынке труда за счет государства» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция сопредседателя штаба Народного фронта в Челябинской области Карена Даллакяна по итогам его поездки на II Международный форум по сохранению тигра во Владивостоке (региональный исполком Народного фронта, ул. Цвиллинга, 20)
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11:30 Челябинск – Открытие мемориала Игоря Курносова и этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам – «РАПИД Гран-При России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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12:00 Челябинск – «Парк безопасности» – профилактическая акция, направленная на формирование навыков безопасного поведения ребенка в городе (сквер им. Колющенко, ул. Доватора, 15)
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13:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий (комплекс «Золотая гора»)
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14:00 Челябинск – Медиа-встреча представителей СМИ и НКО (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4)
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15:00 Челябинск – Хакатон для разработчиков в рамках Всероссийского форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» (Конгресс-холл, пр. Ленина, 35)
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18:00 Челябинск – Открытие нового сезона Челябинского театра драмы имени Наума Орлова: комедия «Женитьба» (пл. Революции, 6)
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18:00 Челябинск – Творческая встреча молодежи и студентов с актером театра и кино, телеведущим, членом Союза кинематографистов Евгением Воскресенским (ул. Кыштымская, 32, учебный класс на третьем этаже корпуса при Свято-Симеоновском кафедральном соборе)
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18:30 Челябинск – Стендап-комедия «Мой блистательный развод» (Челябинскийо театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6, малая сцена)
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18:30 Челябинск – Гала-концерт в честь первой годовщины детской филармонии (в 18:00 – пресс-подход с директором Детской филармонии Татьяной Денисовой, руководителями детских творческих коллективов, юными музыкантами) (детская филармония Челябинской области, ул. Солнечная, 5)
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19:30 Челябинск – «Парад моды» под открытым небом (Кировка)
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