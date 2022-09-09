Через Челябинск пройдет новый трансконтинентальный маршрут

В правительстве России рассказали о планах строительства новой трассы через Челябинск в Казахстан.

«Доложил президенту нашу инициативу развития трансконтинентального маршрута, который охватит всю страну, – написал в своем телеграм- вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. – Маршрут составит 12 тысяч километров и пройдет по территории 26 регионов. Еще столько же субъектов будет в зоне его тяготения. Таким образом, его реализация обеспечит ускоренное экономическое развитие более 50 субъектов. Его развитие предусматривает: строительство обходов городов, доведение загруженных участков дорог до 4-х полос движения, ликвидацию одноуровневых железнодорожных переездов, дороги будут увязаны с логистическими центрами и портами».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди новых магистралей – трассы через Челябинск и Омск до границы с Казахстаном, через Горно-Алтайск до границы с Монголией и Китаем и через Владивосток до границы с Китаем и Северной Кореей.

Большая часть запланированных мероприятий по строительству новых дорог предусмотрена в пятилетнем плане по развитию дорожной сети, отметил вице-премьер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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