В Челябинске закроют движение трамваев в Ленинский район

В Челябинске временно закрывается движение трамваев в Ленинский район.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», изменения в работу трамвайных маршрутов внесены в связи ремонтом путей, который пройдет в несколько этапов.

С 6 часов 12 сентября до 6 часов 29 сентября в связи с ремонтом переезда на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина маршрут №12 отменяется. Трамвай №18 будет следовать по маршруту ЧМК – Горького – Харлова; №22 – Чичерина – Маркса – Харлова.

На это время будет запущен трамвай-челнок «Кинотеатр Аврора – Дзержинского – ЗЭМ». Он будет работать ежедневно с 6:00 до 22:00. Интервал движения – 30 минут.

Кроме того, с 12 сентября запускается компенсационные автобусные маршруты:

КМ Харлова (КБС) – Харлова – Гагарина – Дзержинского – Машиностроителей – Новороссийская – Гагарина – Харлова. Интервал движения – 20 минут;

КМ Чистопольская – Харлова – Гагарина – Дзержинского – Машиностроителей – Новороссийская – Чистопольская – Новороссийская – Гагарина – Харлова. Интервал движения – 20 минут.

Оба маршрута будут обслуживать автобусы большого класса.

На время проведения работ челябинцам также рекомендовано воспользоваться автобусами №18 «ТРК Алмаз – Автобусный парк», №81 «Чистопольская – ПКиО», №483 «Старокамышинск – ПКиО», троллейбусами №10 «Солнечный берег – ПКиО», № 25 «ЧКПЗ – Политехникум».

Информация о сроках проведения следующих этапов ремонта и маршрутах движения транспорта в данный период будет опубликована дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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