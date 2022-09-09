На Южном Урале АЗС взлетела на воздух

В Челябинской области полыхнула старая автозаправка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Полтавка Карталинского района. Момент взрыва попал на запись камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области информацию о ЧП подтвердили.

По данным чрезвычайного ведомства, причиной инцидента могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ на недействующей автозаправочной станции. В результате возгорания паров топлива возник пожар, охвативший площадь в 11 квадратных метров.

В тушении возгорания принимал участие один экипаж пожарной службы. В результате ЧП никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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