На Урале возбуждено уголовное дело по факту гибели школьницы на экскурсии

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в горах.

Как уже сообщал «Новый День», 8 сентября во время экскурсии на Аракульские Шиханы сорвалась со скалы и погибла 14-летняя школьница. Девочка приехала с классом из Кыштыма. Всего в поход пошли около 40 детей и 2 классных руководителя.

Отметим, что на Шиханы часто водят детей из окрестных городов и детских лагерей. Однако этот маршрут нельзя назвать легкой прогулкой. Туристы, как правило, поднимаются на гребень с западной стороны, но и там высота скал достигает 20 метров, и местами приходится карабкаться по огромным и довольно скользким валунам.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области. – В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются виновные лица, в обязанность которых входило обеспечение должного контроля по обеспечению безопасности лиц, находящихся на туристическом маршруте».

Челябинск, Павел Зварзин

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