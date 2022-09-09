Южноуральцев все чаще тянет к вулканам, морю и вечной мерзлоте

В МегаФоне рассказали, где побывали южноуральцы этим летом.

В путешествия по России этим летом отправилось на 15% больше жителей Челябинской области, чем годом ранее. Наибольшую динамику интереса у южноуральцев показала Якутия – посмотреть уникальную природу региона вечной мерзлоты отправилось на треть больше отдыхающих. Заметно вырос туристический поток в Санкт-Петербург – полюбоваться дворцами и каналами города на Неве приехали на 29% больше южноуральцев.

Наибольший прирост путешественников также показали Охотское и Японское моря на Сахалине, край сотни вулканов Камчатка, республики Карелия и Карачаево-Черкесия. Число отдыхающих здесь выросло почти на 20% за год. Такие сведения получили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные о мобильной активности своих абонентов из Челябинской области летом 2022 года.

По общему числу туристов в этом сезоне лидируют Уфа, Москва и Оренбург. В эти города приехала треть жителей области, отправившихся в путешествие по стране. В рейтинг популярных мест России также вошли Самара, Казань, Саратов, Ростов, Волгоград и Сочи. Меньшим интересом стали пользоваться Чеченская Республика и Дагестан.

Южноуральцы также активно путешествуют по Уралу. Чаще всего они наведывались в Свердловскую область – ее предпочли 60% туристов, выбравших для поездок УрФО.

Челябинская область также привлекла к себе многочисленных гостей из разных уголков страны. Чаще всего к нам приезжали из Кургана, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Сургута, Тюмени, Санкт-Петербурга и Самары. Меньше всего – жители Алтая и Калмыкии. Для комфортного общения туристов инженеры МегаФона в этом году построили и модернизировали в регионе свыше 50 базовых станций на Южном Урале.

В поездках южноуральцы активно пользовались смартфоном. В среднем на одного путешественника в летний период пришлось 146 минут разговоров и почти 10 гигабайтов, что сравнимо с размещением трех тысяч снимков в соцсетях. Быстро скачивать карты, приложения, музыку и фильмы туристам помогал интернет МегаФона. Согласно исследованию международной компании Ookla, основанному на анализе 6,3 млн замеров, именно в его сети зафиксированы самые высокие скорости передачи данных среди всех российских операторов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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