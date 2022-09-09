Челябинцы боятся выходить из квартир из-за крысиных бегов в подъезде

В одном из домов Челябинска крысы облюбовали лестничные клетки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пугающее соседство обнаружили жители одного из многоквартирных домов, расположенных в Ленинском районе областного центра. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Улица Барбюса,136, второй подъезд. Крысы гуляют по подъезду, на дворе 21 век», – подписал житель дома видео, опубликованное в группе.

По словам горожанина, жильцы дома обращались в управляющую компанию, но никакой реакции на их мольбу о помощи не последовало.

Интересно, что в мэрии на жалобу отреагировали также более чем прохладно: в комментарии, опубликованном в паблике от имени администрации Челябинска, горожанам советуют... обращаться в управляющую компанию. Хотя автор обращения не посредственно в его тексте пишет: «ЖЭУ не реагирует».

Челябинск, Виктор Елисеев

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