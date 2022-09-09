Светопреставление: после серии вспышек на электроподстанции часть Миасса осталась без электричества

В Миассе часть города осталась без электричества из-за аварии на подстанции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 9 сентября, в Миассе в районе электрической подстанции недалеко от Ильменского озера.
По словам горожан, они увидели серию вспышек на территории объекта, после чего в домах отключилось электричество.
«Сегодня в 13:23 в результате повреждения грозотроса произошло технологическое нарушение на воздушных линиях электропередачи 110 и 35 кВ. Временно без электроснабжения осталась небольшая часть потребителей города, – рассказали в пресс-службе филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго». – В 14:57 энергетики восстановили энергоснабжение большей части потребителей, оставшихся без света после технологического нарушения на энергообъектах компании».
Специалисты энергокомпании планируют вернуть свет в дома миассцев в ближайшее время. Продолжаются оперативные переключения на энергообъектах.
Челябинск, Виктор Елисеев
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