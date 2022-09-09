День города «на сухую»: власти Челябинска рекомендовали ограничить продажу алкоголя

Мэрия Челябинска попросила сети не продавать алкоголь в День города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее письмо администрация областного центра направила торговым сетям, управляющим магазинами, расположенными вблизи основных площадок празднования Дня города, кульминация которого придется на субботу, 10 сентября.

Известно, что обращение городских властей получили представители сетей «Магнит» и «Красное&Белое».

«В целях обеспечения общественной безопасности при проведении мероприятий, посвященных празднованию 286-летия города Челябинска, убедительно прошу вас 10 сентября с 18:00 до 23:00 ограничить продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции», – обращаются к коммерсантам чиновники.

В письмах указаны и адреса магазинов, где просят ограничить продажу спиртного: улица Тимирязевская, 29, площадь Революции, 1/1, Цвиллинга, 41А, Цвиллинга, 35, Салавата Юлаева, 17В.

Напомним, завтра, 10 сентября, в Челябинске пройдут основные мероприятия Дня города. Большие концерты пройдут на Театральной площади и у ледовой арены «Трактор». Завершит празднование фейерверк на набережной реки Миасс.

Челябинск, Виктор Елисеев

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