Гроб с телом Елизаветы II выставят для туристов

В Лондоне готовятся к туристическому буму: предполагается, что множество людей со всего света приедут на похороны Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гроб с телом королевы выставят в Вестминстерском дворце 15 сентября – на то, чтобы проститься с монархом, отведут 4 дня.

Отельеры Лондона туже готовятся к мощному наплыву туристов, сообщает ВВС. Ажиотаж уже начался, и цена на размещение поползли вверх. Но, несмотря на это, мест на всех желающих может не хватить.

По оценкам портала TourDom, самый бюджетный «похоронный тур» для жителей России обойдется минимум в 110 тысяч рублей – и это только за перелет и размещение. Причем, этот вариант (с вылетом из Москвы) предусматривает две пересадки – в Ереване и Стамбуле (дорога до Лондона займет около полутора суток), а ночевать придется в отелях с общей душевой.

Перелет с более удобной пересадкой будет стоить около 100 тысяч рублей, примерно столько же и даже больше придется выложить за каждую ночь в отелях категории «5 звезд».

Лондон, Артем Рокотов

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