День города в Челябинске: что, где, когда

10.09.2022, суббота
- 12:00 Челябинск – Фестиваль RCC Extreme (площадь у ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
- 12:00 Челябинск – Фестиваль «В ритме рока» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
- 12:00 Челябинск – Праздничная программа «Мой любимый город» (Парк Дружбы в Тракторозаводском районе)
- 13:00 Челябинск – Историческая реконструкция «Недаром помнит вся Россия…» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
- 13:00 Челябинск – Детская программа (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
- 13:00 Челябинск – Детская программа (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
- 13:00 Челябинск – Детская программа (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
- 13:00 Челябинск – Детская программа (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
- 14:00 Челябинск – Концерт «Городу с любовью» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
- 14:30 Челябинск – Концерт «Виват, Челябинск!» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
- 15:30 Челябинск – Выступление оркестра «Малахит» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
- 16:00 Челябинск – КВН «Кубок Челябинска» (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
- 16:30 Челябинск – Мотошоу FMX13 (площадь у ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
- 18:00 Челябинск – Концерт «Город счастливого детства» (Театральная площадь)
- 18:00 Челябинск – Музыкальный марафон «Песня города» (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
- 19:00 Челябинск – Концерт с участием ST, NILETTO и Клавы Коки (площадь у ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
- 19:00 Челябинск – Концерт Государственного симфонического оркестра Челябинской области (Театральная площадь)
- 20:00 Челябинск – Выступление Anna Asti (Театральная площадь)
- 22:00 Челябинск – Фейерверк (набережная реки Миасс).
После фейерверка будет работать общественный транспорт
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