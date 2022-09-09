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Пятница, 9 сентября 2022, 18:29 мск

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Торговые сети расширяют географию российских вин

Российские вина наращивают представительство на полках торговых сетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ассортимент российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоился. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные Роскачества.

«В федеральных сетях, где ассортимент вина в одном магазине составляет 120-150 наименований, российских вин уже больше 60%, – отмечают авторы канала. – В крупных гипермаркетах, где количество наименований тихих и игристых вин достигает тысячи, российская часть ассортимента – это 35-40%".

С ростом ассортимента совершенствуется и навигация: помимо обязательного указателя «Вино России», на полках начали выделять места для вин определенных российских регионов. Прежде всего, в отдельные «категории» выделяют напитки Крыма и Кубани.

Некогда именно вина из этих регионов начали массово заходить на полки российских магазинов. Теперь же, помимо них, здесь можно встретить продукцию из Дагестана, с Нижней Волги и из долины Дона.

Наиболее полно география российского виноделия пока представлена в московских магазинах. Если же говорить о конкретных сетях, здесь наибольшее число отечественных виноделен можно найти в ассортименте «Ашана» и «Перекрестка».

Среди региональных розничных сетей разнообразием выделяются супермаркеты «Табрис» и магазины «Алкотека».

Челябинск, Виктор Елисеев

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