«Трактор» уступил в гостях «Салавату»

«Черно-белые» не сумели одержать победу над «Салаватом Юлаевым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский клуб дважды вел в счете в матче в уфимским «Салаватом Юлаевым», но уступил – 2:3.

«Трактор» быстро открыл счет в матче на домашней арене «Салавата». Уже на 22-й секунде встречи Антон Бурдасов прорвался в зону хозяев и поразил ворота Ильи Ежова – 1:0.

Но слишком грязно играли сегодня челябинцы (за весь матч – восемь удалений против одного у хозяев, из них три – в первом периоде). На 4-й минуте на скамейке штрафников оказался Теэму Пулккинен, и уфимцы реализовали большинство. На 5-й минуте Александр Хмелевски отдал пас из угла на пятак, и Станислав Бочаров сравнял счет – 1:1.

Во втором периоде гости вновь вырвались вперед. На 26-й минуте Максим Шабанов подхватил шайбу у зоны «Салавата», и его тет-а-тет с голкипером хозяев завершился в пользу челябинцев – 2:1.

Но уже на следующей минуте уфимцы перехватили шайбу в средней зоне и втроем вышли к воротам «Трактора». Владислав Картаев отдал передачу на пятак, а Степан Санников вколотил шайбу в ворота Сергея Мыльникова – 2:2, и с эти счетом команды уходят на второй перерыв.

Точку в матче поставил Александр Хмелевски, ворвавшийся на 45-й минуте в зону гостей и пробивший под щиток голкипера челябинцев – 3:2. До конца матча гости пытались отыграться, но безуспешно. Итог – третье поражение «черно-белых» в четырех матчах КХЛ.

Следующую игру челябинцы проведут 11 сентября в Новосибирске против «Сибири».

Челябинск, Виктор Елисеев

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