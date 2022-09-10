В Челябинске столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

В Челябинске столкнулись две маршрутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, ДТП произошло на Свердловском тракте.

Два маршрутных ПАЗа двигались в сторону центра параллельно друг другу, возле Цинкового завода одну из маршруток подрезала легковушка. Водитель ПАЗа, уходя от столкновения, резко взял вправо и врезался в другой автобус. В результате столкновения пострадали 3 человека, в том числе ребенок.

Виновник аварии с места происшествия скрылся. Его разыскивает полиция.

Челябинск, Павел Зварзин

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