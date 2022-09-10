Экс-советнику мэра Челябинска определили меру пресечения

Курчатовский районный суд Челябинска определил меру пересечения для экс-советника главы администрации Челябинска Петра Конарева.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего чиновника задержали накануне по дороге в Екатеринбург – он ехал в аэропорт.

Следователи предъявили ему обвинение предъявлено обвинение в получении взяток группой лиц в особо крупном размере (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ).

Представители следствия просили суд заключить Конарева под стражу, чтобы он не мог оказывать давление на свидетелей и скрыться. Защита просила оставить клиента на свободе.

Суд встал на сторону обвинения: экс-чиновника отправили в СИЗО до конца октября.

Челябинск, Павел Зварзин

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