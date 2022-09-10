286-летие Челябинска, день второй: что, где, когда

11.09.2022, воскресенье
- 11:00 Челябинск – Парад первоклассников (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
- 13:00 Челябинск – XVII Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» (Кировка)
- 13:00 Челябинск – День Журавля: познавательная программа, викторина и подарки от даурских журавлей (Детский контактный зоопарк)
- 16:00 Челябинск – Постановка НХТ «Челябинский караван», посвященная истории города (Кировка, главная сцена)
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