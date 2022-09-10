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Воскресенье, 11 сентября 2022, 00:20 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

286-летие Челябинска, день второй: что, где, когда

11.09.2022, воскресенье

  • 11:00 Челябинск – Парад первоклассников (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
  • 13:00 Челябинск – XVII Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» (Кировка)
  • 13:00 Челябинск – День Журавля: познавательная программа, викторина и подарки от даурских журавлей (Детский контактный зоопарк)
  • 16:00 Челябинск – Постановка НХТ «Челябинский караван», посвященная истории города (Кировка, главная сцена)

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