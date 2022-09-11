«Спасибо за праздник»: челябинцы жалуются на смог

Во время празднования Дня города челябинцы не дождались подарков ни от промышленников, ни от природы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на достаточно ветреную погоду в субботу, 10 сентября, минувшей ночью и сегодня утром горожане жаловались на смог и едкий запах. «Спасибо нашим заводам и чиновникам за праздник», – прокомментировали ситуацию горожане.

Грядущей ночью ситуация может не только повториться, но и усугубиться. «С 22:00 11 сентября до 19:00 12 сентября 2022 года в Челябинске, Златоусте и Коркино в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», – сообщили в Челябинском ЦГМС.

Отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени. Будут ли они соблюдать рекомендации по сокращению выбросов – узнаем уже через несколько часов.

Челябинск, Павел Зварзин

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