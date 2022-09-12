В Челябинске разгромили могилу ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Градском кладбище, причем на центральной аллее.

На могиле ветерана разбили мемориальную стелу, с захоронения его жены пропал крест. Полиция начала проверку.

Отметим, что рядом с разоренными могилами стоят мусорные баки, и некоторые горожане предполагают, что памятник мог разбить мусоровоз, маневрирующий возле контейнеров.

Челябинск, Павел Зварзин

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