В Челябинске разгромили могилу ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Градском кладбище, причем на центральной аллее.
На могиле ветерана разбили мемориальную стелу, с захоронения его жены пропал крест. Полиция начала проверку.
Отметим, что рядом с разоренными могилами стоят мусорные баки, и некоторые горожане предполагают, что памятник мог разбить мусоровоз, маневрирующий возле контейнеров.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube