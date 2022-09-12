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Понедельник, 12 сентября 2022, 09:19 мск

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На Урал приходит бабье лето

На Южный Урал приходит бабье лето.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе еще будет прохладно – около +13. Однако уже во вторник в регионе потеплеет до +17 – +18, и только на севере области – не выше +15. Но в среду потеплеет и там.

До конца недели дневная температура воздуха на Южном Урале прогнозируется в пределах +18 – +20, а в воскресенье, 18 сентября, – до +22.

Челябинск, Софья Артемьева

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