Дорожные работы спровоцировали в Челябинске огромные пробки

Рабочая неделя в Челябинске началась со скандала: на основных городских магистралях образовались огромные пробки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», затруднения на дорогах вызваны не только традиционным утренним часом пиком, но и масштабными ремонтами дорожной сети, начатыми почему-то в сентябре.

В итоге серьезные проблемы у автомобилистов сегодня утром возникли на проспектах Ленина и Победы, на улицах Худякова и Труда, а также в Ленинском районе, где из-за ремонта трамвайных путей сузили проезжую часть Копейского шоссе.

Глава города Наталья Котова на аппаратном совещании потребовала направить в места заторов наряды ДАС для регулирования движения, а также не перекрывать улицы для ремонта в часы пик.

Пока чиновники обсуждали вопрос, пробка на въезде в Ленинский района растянулась на несколько километров, а челябинцы завалили соцсети гневными сообщениями. Градоначальница – уже несколько нервно – потребовала разодраться с проблемой. Вице-мэр Андрей Ксензов бодро заверил, что в случае обнаружения хотя бы малейшего нарушения ПДД, ремонт трамвайной линии в Ленинском районе будет остановлен.

Правда, не совсем понятно, на чем было основано его заявление: ремонт ведется по заказу Миндортранса, и вряд ли городские чиновники в категоричной форме могут указывать вышестоящим инстанциям, что делать

Между тем, к 11 часам пробка на въезд в Ленинский район растянулась по Меридиану почти до улицы Первой Пятилетки, так же «стоят» улица Рождественского и участок подъезда к ней по проспекту Ленина.

Челябинск, Павел Зварзин

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