На Урале подростки разбились, гоняя на личном автомобиле

В Челябинской области подростки разбились, гоняя на личном автомобиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинской области, трагедия произошла в выходные в Октябрьском районе. 17-летний парень предложил покататься на автомобиле подросткам 16 и 14 лет. Кататься отправились ночью.

Около 5 часов утра на 12 км дороги Подовинное – Каракульское «ВАЗ-21099, в котором находились подростки, выехал на полосу встречного движения на участке, где этот маневр запрещен, налетел на водопропускную трубу, слете с дороги перевернулся.

17-летний водитель и 16-летний пассажир погибли на месте, младший подросток госпитализирован с различными травмами.

В ГИБДД уточнили, что, несмотря на юный возраст водителя, он умудрился купить «ВАЗ-21099 еще год назад, но регистрировать его не стал. Прав у парня, разумеется, не было, но он уже 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение, в том числе, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Челябинск, Павел Зварзин

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