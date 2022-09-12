В Челябинске столкнулись автобус и маршрутка – судя по всему, по вине водителя последней.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе.
По предварительной версии, водитель маршрутного ПАЗа решил обогнать автобус, выехал на встречную полосу, но не успел завершить маневр из-за двигавшегося на встречу автомобиля. Уходя от столкновения, ПАЗ взял вправо и налетел на автобус.
На место ДТП вызывали «скорую помощь». Однако число пострадавших пока не уточняется.
Челябинск, Павел Зварзин
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