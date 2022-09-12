«Маловато будет!» Южноуралец решил прокачать авто за чужой счет

В Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в кражах из автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Карталинский» обратились двое местных жителей. Молодые люди пояснили, что из их автомобилей были похищены сабвуфер, усилитель, домкрат, аккумуляторная батарея, компрессор, баллонный ключ и прочие комплектующие.

В ходе расследования сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Парень признался, что один из родственников дал ему на время свой автомобиль, который на его взгляд был недостаточно укомплектован. Решив сделать транспортное средство более комфортабельным, он пошел на кражи.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцам.

В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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