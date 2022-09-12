В Челябинской области дальнобойщик погиб под собственной фурой

Водитель большегруза погиб на южноуральской трассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в воскресенье, 11 сентября, под Златоустом, на 1744 километре автодороги Москва-Челябинск.

36-летний житель Волгограда, управляя фурой, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и врезался в дерево.

Впрочем, с препятствием столкнулся уже неуправляемый автомобиль. «Предварительно известно, что авто уже на обочине подбросило на земляном отвале, рама машины переломилась. Водитель пытался спастись. После того, как увел авто, выпрыгнул из кабины. Но упал под свой же автомобиль».

От полученных повреждений дальнобойщик скончался на месте. По факту аварии начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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