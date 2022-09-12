В челябинском алкомаркете женщине на голову рухнула упаковка с бутылками

Челябинке понадобилось лечение после похода в известный алкомаркет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из магазинов известной торговой сети, специализирующейся на торговле алкоголем и продуктами по сниженным ценам. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях.

По словам челябинки, когда она подошла к одному из расположенных в торговом зале холодильников, ей на голову рухнула упаковка с бутылками воды. Сотрудники магазина вызвали скорую, врачи назначили лечение (челябинка получила сотрясение мозга).

Поначалу представители торговой сети интересовались состоянием покупательницы и принесли извинения за случившееся. Но когда встал вопрос о компенсации средств, потраченных на лечение, быстро охладели к пострадавшей горожанке.

Полиция начала доследственную проверку по факту происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»