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Вторник, 13 сентября 2022, 04:39 мск

Новости Челябинск

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13 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

13.09.2022, вторник

  • 11:00 Челябинск – Представителей СМИ приглашают на озвучивание фильмов в рамках проекта «Незримое кино» (Студия звукозаписи SAINTBEAT Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 32А, вход со стороны Альфа-Банка, второй этаж, оф. 203)

  • 15:00 Челябинск – Воспитанники детского технопарка «Кванториум» представят свои действующие инновационные проекты, лучшие будут отмечены благодарностями Минцифры Челябинской области (детский технопарк «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50)

  • 16:00 Челябинск – Закрытый показ для СМИ документального фильма «Братья Елькины» и пресс-конференция с создателями и актерами (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, корп. 1, концертный зал им. М.Д. Смирнова)

  • 18:00 Челябинск – Экскурсия «Челябинск-360°» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (встреча возле памятника М.И. Глинке, площадь Ярославского)

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