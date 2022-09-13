13 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

16:00 Челябинск – Закрытый показ для СМИ документального фильма «Братья Елькины» и пресс-конференция с создателями и актерами (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, корп. 1, концертный зал им. М.Д. Смирнова)