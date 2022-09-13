В одном из домов Челябинска уже месяц нет газа, чиновники на обращения не реагируют

Жители одного из домов в Тракторозаводском районе Челябинска уже месяц живут без газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в доме №30 по улице Грибоедова в одной из квартир в августе произошла утечка газа. В квартире стояла старая плита, у которой давно вышел срок эксплуатации.

«Приехали газовики – перекрыли ему газ. И всему подъезду, так как не работала общедомовая вытяжка, – рассказывают жильцы. – Проблему сами устранили, но газовая служба требует официальную бумагу с печатью».

А такую бумагу жильцам взять негде, так как управляющая компания, обслуживавшая дом, отказалась от него еще весной.

«Газа в квартирах нет уже почти месяц. Администрация района решить проблему не может, не понятно по каким причинам», – говорят жильцы. Они обратились за помощью к губернатору через паблик «Текслер, помоги!». Но на это обращение тоже никто не отреагировал.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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