Как пополнить транспортную карту в Челябинске: есть множество способов, но все с «нюансами»

Челябинцы продолжают жаловаться на проблемы с пополнением транспортных карт. Несмотря на то, что такой вид оплаты самый выгодны – всего 25 рублей за одну поездку да еще с возможностью бесплатной пересадки, заморочки с пополнением для многих пассажиров эти достоинства перевешивают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько лет назад использованную карту можно было обменять у кондуктора на новую с определенной суммой, но сейчас в общественном транспорте лишь продают новые карты, каждый раз, взимая дополнительные 50 рублей за саму карту.

Тем, кто не хочет переплачивать всякий раз, когда деньги на карте заканчиваются, приходится пополнять самостоятельно. Способов масса – в стационарных пунктах, во всех отделениях ПАО «Челябинвестбанк», через терминалы, банкоматы и отделения «Сбербанка», а также с помощью интернет-сервисов и мобильных приложений – но каждый из них имеет какой-нибудь подвох.

Так, внести средства онлайн можно на сайте Сбербанка. Для этого необходимо выбрать на странице «Платежи и переводы» раздел «Товары и услуги – транспорт». Далее нужно выбрать: «Транспортная карта г. Челябинск» и ввести номер транспортной карты. После проверки реквизитов платежа ввести сумму пополнения и подтвердить оплату.

Также пополнить баланс транспортной карты можно при помощи сервиса «Сбербанк-Онлайн». Здесь необходимо авторизоваться в личном кабинете, после этого перейти в раздел меню «Платежи» и выбрать «Транспортная карта г. Челябинск». Далее нужно ввести ее 11-значный номер, проверить реквизиты, ввести сумму пополнения и подтвердить осуществление платежа после полученного СМС-сообщения от банка.

Еще один способ – командами мобильного телефона с карты Сбербанк. Для пополнения нужно отправить СМС на короткий номер 900 с текстом: «челбтк № карты сумма пополнения» (через пробел) либо «челпас №карты сумма пополнения» (через пробел). Затем подтвердить оплату кодом полученном в ответном сообщении.

Нюанс: во всех этих случаях нужно быть клиентом Сбербанка. Но далеко не все челябинцы ими являются. Для них существует другой способ – через терминал.

В любом банкомате Сбербанка нужно выбрать «Платежи» – «Транспорт» – «Транспортные карты», ввести номер карты, сумму пополнения, выбрать оплату наличными и вставить деньги в банкомат. Обязательно получить чек.

Нюанс: в этом случае оплатить проезд картой сразу после пополнения не получится – деньги зачисляются в течение суток.

Пополнение доступно на сайте Город74. Для этого необходимо войти на сайте gorod74.ru одним из способов: по номеру карты «Город», с использованием учетной записи портала Госуслуг или по коду с картинки. Далее на вкладке «Поиск услуг для оплаты» выбрать пункт «Поиск по услуге».

В поле «Услуга / организация / ИНН» ввести «пополнение транспортных карт» и нажать кнопку «Поиск».

В найденном списке услуг выбрать «МУП СОД: ПОПОЛНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ (ПО НОМЕРУ КАРТЫ)» и нажать кнопку «+Создать перевод».

В нижней части сайта нажать на кнопку «Сформированные переводы», проверить сумму и оплатить одним из доступных способов:

– с помощью сервиса InvestPay Челябинвестбанка;

– банковской картой Челябинвестбанка;

– банковской картой любого другого банка.

Нюанс: пополнение транспортной карты на сайте gorod74.ru с помощью сервиса InvestPay или банковской картой Челябинвестбанка осуществляется без комиссии, при оплате банковской картой любого другого банка комиссия составит 1% от суммы перевода.

Для пополнения карты в мобильном приложении «Город 74» необходимо войти в приложение одним из способов:

– по номеру карты «Город»;

– с использованием учетной записи портала Госуслуг;

– по номеру телефона.

В разделе «Все услуги» выбрать пункт «МУП СОД: ПОПОЛНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ (ПО НОМЕРУ КАРТЫ)». В открывшемся окне в поле «Лицевой счет Плательщика» ввести номер транспортной карты и нажать кнопку «Продолжить». Далее ввести сумму, на которую нужно пополнить карту и нажать кнопку «Продолжить».

После ввести ФИО плательщика и нажать кнопку «Продолжить», перейти в «Корзину» и нажать «Оплатить».

Ввести реквизиты банковской карты Челябинвестбанка или любого другого банка и подтвердить перевод.

Нюанс: пополнение транспортной карты банковской картой Челябинвестбанка осуществится без комиссии, при оплате банковской картой любого другого банка комиссия составит 1% от суммы перевода.

В приложении Интерсвязь для пополнения необходимо выбрать в Главном меню «Система город» – «Поиск услуг» – в строке поиска набрать МУП СОД, нажать поиск – выбрать пункт «МУП СОД: ПОПОЛНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ (ПО НОМЕРУ КАРТЫ)».

В открывшемся окне ввести номер транспортной карты, ввести сумму, на которую нужно пополнить карту и нажать кнопку «Оплатить». Далее ввести серию и номер паспорта плательщика и нажать кнопку «Готово».

После ввести адрес электронной почты, на который придет квитанция об оплате и нажать «Подтвердить».

Ввести реквизиты банковской карты Челябинвестбанка или любого другого банка и подтвердить перевод.

Нюанс: пополнение транспортной карты банковской картой Челябинвестбанка пройдет без комиссии, при оплате банковской картой любого другого банка комиссия составит 1% от суммы перевода.

В приложении InvestPay необходимо войти в приложение и в главном меню выбрать «Город» – «Услуги» – в строке поиска набрать МУП СОД – выбрать пункт «МУП СОД: ПОПОЛНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ (ПО НОМЕРУ КАРТЫ)».

В открывшемся окне ввести ФИО, номер транспортной карты и ввести сумму, на которую нужно пополнить карту и нажать кнопку «Перевести».

На сайте ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» – InvestPay для пополнения транспортной карты необходимо войти в интернет-банк с помощью логина и пароля, выданного в банке.

В главном меню выбрать «Система Город» – «Поиск» – в строке поиска набрать МУП СОД, выбрать пункт «МУП СОД: ПОПОЛНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ (ПО НОМЕРУ КАРТЫ)».

В открывшемся окне ввести номер транспортной карты, ФИО плательщика, источник оплаты и ввести сумму, на которую нужно пополнить карту и нажать кнопку «Вперед».

Проверить правильность введенных реквизитов и нажать кнопку «Вперед».

Нюанс: для двух последних вариантов необходимо приложение InvestPay.

Все выше описанные способы не подойдут для многих пенсионеров, а так же для людей, которые не очень ладят с информационными технологиями.

Они могут продлевать и пополнять транспортные карты стационарных пунктах МУП «Служба организации движения». Таких пунктов всего 10:

«Центр выдачи и пополнения социальных и транспортных карт» Трамвайное депо № 1 – ул. 1-ой Пятилетки, 30;

Диспетчерский пункт «Северо-Запад» (ост. «Молдавская»), ул. Молдавская, 12;

Диспетчерский пункт «ПКиО» ул. Лесопарковая, 3-а;

Диспетчерский пункт «Троллейбусное депо № 2» (ост. «Трамвайное депо № 2»), Свердловский тракт, 9-а;

Диспетчерский пункт «Чичерина» (ост. «конечная Чичерина»);

Диспетчерский пункт «ЧКПЗ» (ост. «Училище ЧКПЗ»);

Диспетчерский пункт «Мамина» (ост. «Мамина»), ул. Мамина, 1.

Нюанс: приезжать в пункт нужно в определенное время: в понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв на обед во все рабочие дни с 12:00 – 13:00. В последнюю субботу месяца пункты работают с 9:00-15:00. В пунктах бывают очереди. Кроме того, горожане жалуются, что в этих пунктах не всегда можно пополнить проездные с нужной даты. Например, накануне срока истечения действующего проездного. Новый начинает действовать с того момента, как ты пополнил карту. То есть, вносить новые средства нужно только когда старые закончились, и оплачивать поездку в пункт пополнения каким-нибудь другим способом, что выйдет дороже, чем проездным.

Пополнить и продлить социальную и транспортную карты также можно на автовокзалах:

– Автовокзал «Областная больница» – Окно №1 Пн-Вс 8:00-20:00 обед 13:00-14:00;

– Автовокзал «Северные ворота» Пн-Вс 6:30-18:30;

– Автовокзал «Южные ворота» (ТК «Синегорье») Пн-Вс 8:00-20:00.

Также услуга доступна во всех отделениях ПАО «Челябинвестбанк» и через терминалы, в подразделениях коммерческих банков-партнеров системы «Город». Пополнение транспортных карт осуществляется без комиссии.

Дополнительную информацию можно получить на сайте МУП «Служба организации движения» или по телефонам 778-62-90, 778-62-15, 778-62-91.

Челябинск, Виктор Елисеев

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