Опять взятка: в Магнитогорске задержали вице-мэра

В Магнитогорска задержали одного из заместителей главы городской администрации и директора муниципального предприятия по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, по данным следствия, подозреваемые получили от директора коммерческой организации взятку в сумме не менее 1,5 млн рублей за заключение контрактов по уборке территории города. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения задержанным.

В мэрии Магнитогорска ситуацию не комментируют. Отметим, что согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации города, коммунальное хозяйство находится в ведении вице-мэра Дмитрия Гаврилова.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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