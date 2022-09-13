Челябинка застряла в ванне

Пожилая жительница Челябинска не смогла самостоятельно выбраться из ванны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Гагарина в Ленинском районе. 99-летняя горожанка забралась в ванну самостоятельно, но выйти из нее не смогла. Сначала ее попытались достать родственники, но не смогли. Тогда вызвали службу спасения.

Прибывшие спасатели извлекли пенсионерку из ванны и донесли до кровати. Женщина повреждений не получила, только расстроилась, что ассортимент доступных для нее водных процедур теперь ограничен.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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