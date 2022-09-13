Челябинск станет частью вселенной Minecraft

В популярной компьютерной игре Minecraft появится Челябинск.

Напомним, Minecraft – это так называемая «песочница», то есть игра с открытым миром. Игрок приходит в этот мир беззащитным и должен построить свою жизнь сам и с нуля. Ему приходится добывать ресурсы, а из них сооружать себе дом, город, вселенную, обустраивать их, взаимодействовать с другими игроками и т.д. Minecraft не ставит перед игроком каких-либо конкретных целей, предлагая ему свободу действий: например, игрок может исследовать мир, добывать полезные ископаемые, сражаться с противниками и многое другое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цифровую копию южноуральской столицы создадут в рамках IT-чемпионата по строительству города в Minecraft на карте мирового проекта Build The Earth.

В чемпионате участвуют 38 школьных и студенческих команд. Каждая команда выбирала знаковый городской объект – здание ЮУрГУ, площадь Революции, Кировка, театры, Публичная библиотека и другие популярные площадки.

Сегодня будет сформирован топ-10 объектов. В финал выйдут три команды.

Челябинск, Софья Артемьева

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