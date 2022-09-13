«Там может быть жизнь»: ученые обнаружили новые планеты, схожие с Землей

Ученые обнаружили планеты, схожие с Землей. Одна из них может быть обитаемой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», международная команда астрономов, объявила о существовании двух скалистых планет с умеренным климатом, похожим на климат Земли. Новые объекты обнаружены в системе звезды LP 890−9 на расстоянии 105 световых лет от нашей планеты.

Один из объектов первым «зацепил» спутник НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), затем статус планеты удалось подтвердить с помощью телескопов SPECULOOS, а также обнаружить вторую планету. Именно это позволило найти еще и вторую планету.

Новоявленные небесные тела по размеру больше Земли на 30% – 40%. Одна из них совершает оборот вокруг родительского светила за 8,5 земных дней, другая – за 2,7 дня. Орбита одной из планет идентична земной. Ученые не исключают, что она может быть пригодна для жизни в привычном для землян понимании.

Результаты своих исследований ученые опубликовали во французском научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Исследовать новые планеты ученые собираются с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

Москва, Игорь Юров

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