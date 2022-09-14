14 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Короновирус и грипп: как защитить себя этой осенью?» с участием министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой и главного внештатного специалиста – терапевта минздрава Анны Мищенко (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, конференц-зал)