14 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

14.09.2022, среда
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Первые итоги археологического сезона 2022 года в Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:20 Челябинск – Глава города Наталья Котова посетит новые объекты благоустройства в поселке Новосинеглазово (отъезд от мэрии, пл. Революции, 2)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Короновирус и грипп: как защитить себя этой осенью?» с участием министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой и главного внештатного специалиста – терапевта минздрава Анны Мищенко (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, конференц-зал)
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13:00 Челябинск – Прямая линия с начальником Главного управления «Государственная жилищная инспекции Челябинской области» Рашидой Ковалевой (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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13:00 Челябинск – Круглый стол «Проблемы противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде» (МКУ «Центр народного единства», ул. Салютная, 22)
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14:30 Челябинск – Телемост федеральной конференции «Индустрия гостеприимства в новых условиях» и региональный круглый стол (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная 4, шестой этаж)
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