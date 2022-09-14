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Среда, 14 сентября 2022, 08:14 мск

Новости Челябинск

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14 сентября ожидаются следующие события – Челябинск


14.09.2022, среда

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Первые итоги археологического сезона 2022 года в Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 11:20 Челябинск – Глава города Наталья Котова посетит новые объекты благоустройства в поселке Новосинеглазово (отъезд от мэрии, пл. Революции, 2)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Короновирус и грипп: как защитить себя этой осенью?» с участием министра здравоохранения Челябинской области Агаты Ткачевой и главного внештатного специалиста – терапевта минздрава Анны Мищенко (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, конференц-зал)

  • 13:00 Челябинск – Прямая линия с начальником Главного управления «Государственная жилищная инспекции Челябинской области» Рашидой Ковалевой (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

  • 13:00 Челябинск – Круглый стол «Проблемы противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде» (МКУ «Центр народного единства», ул. Салютная, 22)

  • 14:30 Челябинск – Телемост федеральной конференции «Индустрия гостеприимства в новых условиях» и региональный круглый стол (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная 4, шестой этаж)

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