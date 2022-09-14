Выявляемость коронавируса в Челябинской области превысила 800 случаев в сутки

Выявляемость коронавируса в Челябинской области вновь превысила 800 случаев в сутки, а общее число болеющих – 10 тысяч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки зарегистрировано 808 вновь заболевших, среди них 78 школьников. Общее число болеющих составляет 10 тысяч 367 человек.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 2 зараженных, еще 2 умерли накануне.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено почти 359 тысяч инфицированных. Непосредственно от инфекции умерли 7 тысяч 882 южноуральца.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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